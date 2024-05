Nachhaltiger Ansatz

Bauteile, etwa lange Metallstreben, die durch den Abbau der Rutsche nicht mehr benötigt werden, wurden für den Bau der zusätzlichen inklusiven Spielmöglichkeiten wiederverwendet. Diese Konstruktion wurde seitlich am unteren Bereich des Spielgeräts angebracht. Hier haben Kinder unterschiedlicher Altersgruppen nun die Möglichkeit, über einen Seilgarten zu balancieren und an der neuen Tast- und Klangwand das Spielgerät sensorisch zu erleben. Durch den befahrbaren Fallschutzbelag ist dieser Bereich auch für Rollstuhlfahrer oder Personen mit einer Gehbehinderung erreichbar. Somit ermögliche dieser Bereich allen Besuchern, unabhängig von ihrer Mobilität, eine Teilhabe am Spielgeschehen. Für die entfernte Röhrenrutsche prüft die Stadtverwaltung derzeit andere Einsatzmöglichkeiten. „Diese Röhre wird aufgrund ihres sehr guten Zustands im Sinne der nachhaltigen Verwendung von Baumaterialien wiederverwendet“, erläutert Neuhöfer-Avdić.