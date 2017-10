Lörrach Das Beste aus zwei Welten

Nachrichten-Ticker

13:55 Air Berlin vor letztem Flug: "Macht et jut!"

Berlin - Kurz vor dem Ende ihres Flugbetriebs verabschiedet sich die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin. "Air Berlin bedankt sich an diesem traurigen Tag bei allen Mitarbeitern, Partnern und Passagieren, die uns über die vielen Jahre ihr Herz und ihre Treue geschenkt haben", teilte die Fluggesellschaft mit. "Air Berlin wünscht allzeit "Happy Landings!" und sagt im Namen aller Mitarbeiter "Macht et jut!"" Heute Abend fliegt die letzte Air-Berlin-Maschine von München nach Berlin, dann wird der Flugbetrieb eingestellt.

13:52 Deutsche Bahn wappnet sich für Sturmwetter am Wochenende

Berlin - Die Deutsche Bahn bereitet sich auf stürmisches Wetter vor, das am Wochenende erwartet wird. Das Personal wird verstärkt und Reparaturtrupps bereitgestellt. Mögliche Sturmschäden an Oberleitungen und umgestürzte Bäume im Gleisbett sollen schnellstmöglich beseitigt werden. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Wochenende zum Teil Windgeschwindigkeiten bis in den Orkanbereich.

13:50 Ministerium: "Übermittlungsfehler" blockierte Fipronil-Daten

Berlin - Die Bundesregierung will nach eigenen Angaben keine Informationen über das Ausmaß des Fipronil-Skandals zurückhalten. Dass bei der EU der Eindruck entstanden sei, Deutschland verweigere die Veröffentlichung von Daten, gehe auf einen "Übermittlungsfehler" zurück, hieß es aus dem Agrarministerium. Die Bundesregierung habe größtes Interesse daran, dass die Umstände der Verunreinigung von Eiern mit dem Insektengift schnell und vollständig aufgeklärt werden. Bis heute ist unklar, wie viele Eier möglicherweise belastet waren.

13:48 Tödliche U-Bahn-Schubserei - dreieinhalb Jahre Haft

München - Nach einer U-Bahn-Schubserei in München ist ein Mann wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht München I ordnete für den seit Jahren drogenabhängigen Angeklagten die Unterbringung in einer Entzugsanstalt an. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der heute 37-Jährige im Juni 2016 einen 87-Jährigen nach einem Wortgefecht beim Einsteigen in eine U-Bahn zu Fall gebracht hatte und sich des tödlichen Risikos bewusst war. Der Senior schlug mit dem Kopf auf und starb später an einem Schädelhirntrauma.

12:52 Russland zweifelt UN-Bericht zu Giftgasangriff in Syrien an

Moskau - Russland zieht den Bericht von UN-Experten zu dem verheerenden Giftgasangriff auf die syrische Stadt Chan Scheichun am 4. April mit mehr als 80 Toten in Zweifel. Der sogenannte Joint Investigative Mechanism macht die syrische Regierung für die Attacke verantwortlich. Dagegen sagte der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow, in dem Bericht passe vieles nicht zusammen. Es gebe "logische Fehler, dubiose Zeugen und unbestätigte Beweise", sagte er in Moskau der Agentur Interfax zufolge.