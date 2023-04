Lörrach Das Ehepaar Fetscher ist vielfältig aktiv

Sofort verliebt

Das war keine Dauerlösung und so machte er sich auf Wohnungssuche. In Fahrnau wurde die Suche doppelt erfolgreich, sagt der Ehejubilar. Denn unter kam der Polizist im Haus der Familie Raffl. „Da war eine junge Frau, bei der Sparkasse Schopfheim beschäftigt, in die ich mich sofort verliebte“, sagt Reinhold Fetscher. Und Gabriele Fetscher fügt an, dass sie beeindruckt vom sportlichen und humorigen jungen Mann aus Waldshut war. Das war 1971 und zwei Jahre später, am 27. April 1973, fand die standesamtliche Trauung in Schopfheim statt. Am Tag danach war die kirchliche Hochzeit im „Rosendorf“ in Nöggenschwiel.

Schon bald nach der Hochzeit wechselte Reinhold Fetscher den Beruf. 1975 begann er ein Studium an der damaligen Pädagogischen Hochschule in Lörrach. Er schloss es mit Auszeichnung ab und wechselte in den Schuldienst, wo er 20 Jahre als Rektor in Fahrnau tätig war. Als Fachberater für Verkehrserziehung verband der Jubilar seine Berufe und die Leidenschaft für Kabarett mit dem Programm „Verkehr verkehrt“.