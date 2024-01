Lörrach: Das feurige Brauchtum hochhalten

Wechsel

Nach einer gelungenen Vorbereitung werden zukünftig Charly Rügamer, Harald Reichenbach und Marita Hoffmann die Aufgaben von Franzi Guggemos und Peter Scherer übernehmen.

Dieser sich seit längerer Zeit anbahnende Wechsel konnte nun reibungslos vollzogen werden. Gottschalk bedankte sich bei Franzi Guggemos und Peter Scherer für ihre jahrzehntelange Mitarbeit an verantwortlicher Stelle sowie ihr für die Gemeinschaft eingebrachtes Engagement. Dankbar zeigte sich Gottschalk auch, dass man beide noch zum Mitarbeiterstab zählen darf.

Wer die Füürreed hält

In diesem Jahr wird die Füürreed von Jürgen Talmon-Gros gehalten. Talmon-Gros war jahrzehntelang ein Helfer beim Aufbau. In den vergangenen 15 Jahren bekleidete er das Amt des Vorsitzenden beim TUS Stetten.

Dank sprach Gottschalk allen Besitzern, besonders Willi Schweibold, dafür aus, dass das Stettemer Fasnachtsfüür alljährlich auf deren Gelände abgehalten werden kann.

Aufbau und Vorverkauf

Am Aufbausamstag treffen sich die Helfer um 8 Uhr zum Frühstück im Kolpingkeller.

An den Samstagen 10. und 17. Februar können am Verkaufsstand vor dem Nahkauf an der Hauptstraße in Stetten jeweils ab 9 Uhr Scheiben und Stecken erworben werden. Scheiben werden auch bei Nahkauf Uwe Lang zum Kauf angeboten.

Das Komitee lädt die Bevölkerung, auch alle Neu-Stettemer, zum Stettemer Fasnachtsfüür auf dem Buck ein, das am Sonntag nach der Fasnacht, in diesem Jahr am 18. Februar, stattfindet.

Fackelzug

Aufgrund der anhaltenden Umbauarbeiten der Fridolinschule erfolgt die kostenlose Ausgabe von Schiibe, Stegge und Fackle sowie Lampions an Schüler am Sonntag ab 17.45 Uhr wiederum auf dem Stettener Kirchplatz.

Hierbei ist auch jeweils für am Fackelzug teilnehmende Kinder ein Bon erhältlich, für den am Feuer ein Klöpfer sowie ein Getränk ausgegeben werden. Der Verkauf von Schiibe, Stegge und Fackle wird von der Ausgabe an diesem Abend getrennt und separat auf dem Stettener Kirchplatz stattfinden.

Im Anschluss begibt sich der Fackelzug zum Stettemer Buck. Der Abmarsch vom Kirchplatz erfolgt um 18.30 Uhr.

Bitte an Anwohner

Die Stettemer Fasnachtsfüür-Gemeinschaft bittet insbesondere die Anwohner der Rathausgasse, Weiherweg und Hauptstraße, in deren Bereich der Fackelumzug sich bewegt, ihre Fahrzeuge in der Zeit von 18 bis 19 Uhr nicht dort abzustellen, um so für eine ungehinderte Zugstrecke zu sorgen.

Wegen einer Abholgarantie von Brennmaterial wird eine Anmeldung bis Donnerstag, 15. Februar, bei Familie Guggemos unter Tel. 07621 / 4 33 73 benötigt. Das Brennmaterial sollte am Samstag, 17. Februar, bis 8 Uhr gebündelt abholbereit am Straßenrand hergerichtet sein. Für das nicht gemeldete Brennmaterial besteht keine Abholgarantie. Die Abholung erfolgt, wenn die Kapazitäten es zulassen. Es wird nur unbehandeltes Brennmaterial mitgenommen.