Lörrach Das Herz schlägt für Schlesien

An die 100 Objekte

Das Depot seines Hauses verfügt über rund 100 Objekte, die die Erinnerung an die schlesische Kultur bewahren, die sich aber vor allem auf den Neuanfang der Vertriebenen in Lörrach beziehen. Kürzlich wurde diese Sammlung erweitert: Barbara Geiss-Kaschel und Berthold Josko übergaben dem Museumsleiter drei weitere sogenannte Hirschberger Trachten. Diese aufwendig gefertigten festlichen Kleider stammen allerdings nicht mehr aus der alten Heimat. „Auf der Flucht hatten wir anderes zu transportieren als Trachten“, erinnert sich der 82-Jährige an seine Flucht als Kind mit dem Flüchtlingstreck. Vielmehr wurden Anzug, Kinder- und Frauenkleid originalgetreu hier in der neuen Heimat, unter anderem von einem Schwarzwälder Trachtenschneider, nachgefertigt. „Vor allem die Stickerei ist ein Riesenaufwand“, erklärt Barbara Geiss-Kaschel, die jahrzehntelang als Mitglied der Trachtentanzgruppe über die Kleidung wachte und dies bis heute bei den noch vorhandenen tut.