Lörrach: Das Interesse an der Ortsgeschichte wach halten

Zahlreiche Vorhaben

„Hand in Hand“, das Thema des im Mai 2023 mit 192 Mitwirkenden von Astrid Eichin angefertigten Maulburger Mantels, steht dabei stellvertretend für das Vorgehen des Vereins. Er arbeitet mit Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen und der Gemeinde bei verschiedenen Anlässen zusammen. Seine vier Arbeitsgruppen pflegen die Kleindenkmale, das Gemeindearchiv und bieten vielfältige Veranstaltungen vom monatlichen Kulturcafé bis zur Kunstwoche im Kinderferienprogramm an. Neben der Maiausstellung mit Werken der in Maulburg aufgewachsenen Künstlerin Astrid Eichin war die Fotoausstellung um den Jahreswechsel mit ihrem bunten Begleitprogramm ein weiterer Höhepunkt.

Rückblick

In der gut besuchten Hauptversammlung gaben die Vertreter der Arbeitsgruppen und des Vorstands einen jeweils erfreulichen Rückblick auf des vergangene Vereinsjahr. Die Mitgliederzahl steigt kontinuierlich und der Kassenstand ist trotz eines verkraftbaren Jahresdefizits nach wie vor gut. Nahtlos geht es im April und Mai weiter. Mit einem Brunnentag, einem Fotowettbewerb und einem Vortrag wird der GuK die örtlichen Brunnen in den Fokus stellen für deren Pflege und Erhalt sensibilisieren. Im Sommer ist eine weitere Workshopwoche für Jugendliche geplant, im Herbst stehen Exkursionen an und die Neujahrsausstellung wird Schätze aus dem Gemeindearchiv präsentieren.