Lörrach Das Lauffenmühle-Areal gewinnt mit Gewerbe deutliche Konturen

Mit dem Anspruch der Stadt, als Pioniere das Lauffenmühle-Areal zu entwickeln, nehmen die Planungen Konturen an. Das „erste klimaneutrale Gewerbegebiet in Holzbauweise“ setzt auf die Punkte Holz und Sonne. „Bisher erhalten wir nur Zuspruch“, erklärte Fachbereichsleiter Alexander Nöltner im Ausschuss für Umwelt und Technik. Das Gremium beschäftigte sich am Donnerstagabend eineinhalb Stunden mit den Punkten Potenzialanalyse-Ergebnis, Machbarkeitsstudie Kombistandort für die Feuerwache Nord, Werkhof und Stadtgrün sowie dem städtebaulichen Strukturatlas. Durchweg gab es Rückendeckung für das kleine Planungsteam.