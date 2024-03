Lörrach: Das Leid hat nicht das letzte Wort

Unsere Gottesdienste über die Kar- und Ostertage haben wir in der katholischen Kirche unter das Leitmotiv „Alles in Liebe“ gestellt. Inspiriert hat uns dabei die Jahreslosung der evangelischen Kirche: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“ (1Kor 16,14). In diesem „Alles in Liebe“ drückt sich für mich zutiefst das Wesen Gottes aus. Das hilft mir, an eine unendliche Liebe zu glauben, die stärker ist als der Tod. Das schenkt mir Hoffnung und Zuversicht. Das lässt mich aber auch die Aufgabe erkennen, selbst an einer gerechten Welt mitzugestalten – dort wo ich stehe und mich einbringen kann.