Lörrach Das „Orchester Musik@ Coeur“ und der Musikverein Hauingen überzeugen

Der Vorsitzende des Musikvereins Holger Gertz konnte zahlreiche Besucher begrüßen, darunter auch dessen Präsidenten und Ortsvorsteher Günter Schlecht.

Klassische Stücke

Den Nachmittag eröffnete das Orchester Musik Coeur mit klassischen Stücken „Ballettmusik aus Wilhelm Tell Pass de Six“, „Fantasia da Concerto“ mit dem Klarinetensolist David Glenn. Mit „The Barber of Seville goes tot he devil“ und der „West Side Story“ sowie „Symphonic Dances“ wurde der erste Teil des anspruchsvollen Programms beendet.