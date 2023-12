Lörrach: Das Stadtbuch feiert die Demokratie

Stadtchronik

Die Stadtchronik als Gedächtnis der Stadt in Wort und Bild ordnet das Stadtgeschehen in seiner zeitlichen Abfolge und ist traditionell zentraler Bestandteil des Stadtbuchs. Die wichtigen Ereignisse des Jahres von Oktober 2022 bis September 2023 hat d Hubert Bernnat festgehalten. Das 264 Seiten starke Lörracher Stadtbuch wird in der Buchhandlung Osiander, der Touristinformation, dem Dreiländermuseum sowie im Burghof verkauft. Der Preis beträgt 22,90 Euro.