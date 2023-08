Lörrach Den Ernstfall simulieren

Bei der Übung waren auch Feuerwehrleute aus Lörrach und Weil anwesend. Sie griffen nicht ein, gaben aber wertvolle Tipps. Feuerwehrmann Alex Garbers empfahl, für den MTB-Trail bei der Leitstelle einen Objektplan zu hinterlegen. Solche Objektpläne gibt es normalerweise für Schulen, Seniorenheime und ähnliche Gebäude. Sie enthalten Adresse, Koordinaten und andere wichtige Informationen.

Gemeinsame Einsätze

Die Rettungsübung am Mountainbike-Trail diente auch dazu, dass sich die Bergwacht Istein und die Feuerwehren Lörrach und Weil kennenlernen. Die beiden Wehren verfügen über eine Absturz-Sicherungs-Gruppe (ASG). Bislang sichern die ASG-Gruppen Wehrleute im Einsatz etwa auf einem brennenden Dach oder greifen bei Unfällen auf Baustellen ein. Für die Zukunft strebe man gemeinsame Einsätze im unwegsamem Gelände an, erklärten Alex Gabers und Bodo Eggs vom Vorstand der Bergwacht: Die Bergwacht Istein habe die Leute, die für die Rettung Verletzter ausgebildet seien. Sie habe aber wegen ihres großen Einsatzgebiets – die nächste Bergwachtgruppe sitzt in Schönau – lange Anfahrtszeiten. Die Feuerwehr kenne sich dagegen in ihrem Gebiet bestens aus und sei schnell am Einsatzort. Gemeinsame Einsätze gelängen am besten, wenn man sich kenne, sagte Eggs, als alle Beteiligten sich bei Wurst und Getränken unterhielten: „Die persönliche Ebene muss stimmen.“