Lörrach Den Wandel als Chance begreifen

Das Profil des Nachfolgers ergibt sich aus dem Geschäftsverteilungsplan. Schwerpunkte werden, neben der Überwindung der Pandemie, die Vernetzung von ambulanter und stationärer Versorgung sowie die Digitalisierung sein. Die Gremien werden die Wiederbesetzung speditiv, aber nicht übereilt vornehmen. Bernd Martin (Grüne) Der Weggang von Herrn Müller ist ein großer Verlust. Er hat sehr viel bewegt und große Verdienste erworben. Diese schwierige Phase für unsere Kreiskliniken ist aber auch eine Chance für frischen Wind und neue Ideen zur Bewältigung auch der derzeitigen und zukünftigen Umbrüche in der Gesundheitsversorgung. Natürlich muss auch der Nachfolger ein kompetenter Fachmann sein, der sowohl betriebswirtschaftliche Sicherheit mit steigenden Qualitätsanforderungen verbinden kann und dies als Team-Player mit allen beteiligten Gruppen, internen wie externen, umsetzen kann. Hier geht Qualität vor Schnelligkeit. Es müsste angesichts des neuen Zentralklinikum genügend qualifizierte Bewerber geben. Eine sorgfältige Suche und Auswahl kann dennoch bis zu einem Jahr bis zur Wiederbesetzung dauern. Daher muss auch über Interimslösungen nachgedacht werden.

Klaus Eberhardt (SPD) In einer ersten Bewertung hat die SPD-Fraktion die Arbeit von Armin Müller gewürdigt: Aus der Gestaltung von drei Krankenhäusern des Kreises sei es gelungen, über Jahre hinweg ein wirtschaftlich positives Bilanzergebnis zu erzielen und die Konzeption für das Zentralklinikum in einem Gebäude überzeugend auf den Weg zu bringen. Dabei sei es auch gelungen, das Elisabethen-Krankenhaus in die Zukunftsplanung einzubeziehen.

Dennoch betrachtet die SPD die Wiederbesetzung der Geschäftsleitung auch als Chance: Mit neuem Vertrauen in Belegschaft und bei den Patienten könne es gelingen, die aktuellen Fragestellungen positiv anzugehen und einen guten Übergang des Klinikbetriebes im Zentralklinikum zu planen. Mit dem Einbezug der Mitarbeiterschaft, dem Aufbau eines kollegialen Führungsteams im Zusammenspiel mit Verwaltungsdirektor, Pflegedirektion und ärztlichem Leiter sieht die SPD die Notwendigkeit für den künftigen Betrieb des Kreiskrankenhauses, ein Leitbild zu entwickeln und damit eine stärkere Bindung zum Personal und Patienten zu erzeugen. Wie in der Vergangenheit legt die SPD Wert auf ein professionell geführtes Auswahlverfahren, bei dem die Definition des Anforderungsprofils der künftigen Klinikleitung genügend Zeit findet. Gründlichkeit vor Schnelligkeit, heißt die Devise. „Wir verfügen über hervorragend qualifiziertes Personal in unseren Krankenhäusern. Es sollte nun künftig gelingen, einen Teamgeist aufzubauen, der den enormen Anforderungen der Öffentlichkeit Rechnung trägt“, so Fraktionsvorsitzender Klaus Eberhardt.