Wie kann es gelingen, sich aus tiefen, lebensverändernden Krisen wieder herauszuarbeiten? Wie arbeitet man sich wieder zurück in ein Leben mit maximaler Lebensqualität? Wie schafft man es im besten Fall dann auch, anderen aus deren Krisen herauszuhelfen? Um diese Fragen geht es bei einem Abend mit Benjamin Rudiger am Freitag, 3. Mai, 19.30 Uhr, im Alten Rathaus, Untere Wallbrunnstraße 2, in Lörrach. Der Eintritt ist frei.