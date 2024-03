Lörrach: Den Wert der Demokratie aufzeigen

Neue Klimaschutz-Gruppe

Neu formierte sich eine Gruppe „Klimaschutz und Demokratie“. Der ungebremste Klimawandel gefährde die Demokratie, meinte nicht nur Heidi Thron vom Runden Tisch Klima. Die Gruppe wollte sich für ein Klimageld zur Entlastung der Bürger stark machen, etwa mit einer Unterschriften-Aktion. Die Bundesregierung hat das Klimageld, das im Koalitionsvertrag steht, bisher nicht auf den Weg gebracht. Auch diese Gruppe wollte Argumente der AfD entkräften, dass Klimaschutz unnötig und teuer sei, und Vorteile des Klimaschutzes herausarbeiten.

Viel Neues ergab sich auf dem Gebiet „Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit“: Das Bündnis „Demokratie retten“ verfüge über eine Internet-Seite, eine Kommunikationsplattform sei im Aufbau, hieß es. Cosima Kramer, die an ihrer Schule in einem Instagram-Projekt mitwirkt, bot ihre Mitarbeit an. Ein Mann bot an, Kontakte zu Unternehmen und Vereinen herzustellen.

Die einzelnen Gruppen arbeiten weiter bis zum nächsten Treffen des Bündnisses „Demokratie retten“. Dieses findet am Montag, 22. April, 19.30 Uhr, im Werkraum Schöpflin, Franz-Ehret-Straße 7, statt.