Was heißt Demokratie?

Der Autor vertraut voll auf die Regiearbeit des Ensembles von Tempus fugit. Es habe ein paar Telefonate im Vorfeld gegeben, ansonsten hatten die Theaterleute freie Hand.

Was heißt Demokratie? Was Diktatur? Wie fühlt es sich an, Macht zu haben? Was gibt uns Hoffnung in schwierigen Zeiten, und wie können wir gemeinsam aktiv unser Miteinander gestalten? Diese Fragen will das Stück anstoßen.

Er schreibt seit der Jugend

Matthias Kröner schreibt seit seiner Jugend – mit Erfolg und in den unterschiedlichsten Genres: von Gedichten über Reiseführer bis zu Dialektstücken. Dass sein erster Roman für Kinder ist, ergab sich wie von selbst, wie er erzählt. Je nach Alter könnten die Schüler eher die unterhaltsame oder zusätzlich die weiteren Bedeutungsebenen herauslesen. Eines aber erfühlten Kinder instinktiv, egal in welchem Alter: „Sie spüren, wenn Unrecht geschieht.“