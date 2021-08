Lörrach Der direkte Weg für Velos

Wichtige Elemente der Velo-Offensive sind der Radschnellweg vom Wiesental in die Schweiz (R7) und drei Pendlerrouten. Die Stadt erläutert ihre „Fahrradstrategie 2025+“, darunter die Planungen zum Radschnellweg und den Pendlerrouten, in der Präsentation „Auf die Räder, fertig – los!“ (im Internet unter diesem Titel zu finden).

Der 17,6 Kilometer lange Radschnellweg „Wiesental“ von Schopfheim bis Lörrach soll im weiteren Verlauf auch Basel anbinden. „Auf der geplanten Verbindung werden rund 7800 Radfahrer pro Tag erwartet“, schreibt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Die Planungshoheit des Radschnellwegs liegt beim Landkreis Lörrach. Die Stadt beteiligt sich mit 55000 Euro an den Planungskosten. Zudem wird das Projekt von Bund und Land gefördert. Ab 2024 soll der Bau des RS 7 beginnen.

Pendlerroute Ost

Teil des Radschnellwegs soll in Lörrach die „Pendlerroute Ost“ sein, die von der Ortsdurchfahrt Brombach über Hartmatten-, Kreuz-, Pestalozzi- und Riehenstraße zur Grenze führt. Abschnittsweise soll auf der Pendlerroute Ost die Einrichtung einer Fahrradstraße „geprüft, geplant und realisiert werden“, so die Stadt.

Pendlerroute West

Die „Pendlerroute West“ verläuft auf einer Länge von 9,1 Kilometer rechts der Wiese: derzeit ein gemeinsamer Geh- und Radweg, der teilweise auch von motorisiertem Anliegerverkehr genutzt wird. Sie bietet eine Radwegeanbindung sowohl nach Steinen als auch nach Weil am Rhein und Riehen.

Nach der Richtlinie „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ wäre eine Trennung des Fuß- und Radverkehrs erforderlich. Für die Gesamtstrecke von gut neun Kilometern und einer Bauzeit bis 2030 wären mit Gesamtbaukosten in Höhe von rund 12,5 Millionen Euro zu rechnen.

Pendlerroute Mitte

Unterdessen verläuft die „Pendlerroute Mitte“ auf der Achse Tumringer Straße – Spitalstraße – Weinbrenner Straße – Basler Straße. Teil dieser Route wird die neue Fahrradstraße sein, die die Fußgängerzone vom Radverkehr entlasten soll.

Fahrradinfrastruktur

– das Gesamt-Straßennetz in Lörrach ist 180 Kilometer lang. – die Länge der Radwege liegt bei 42 Kilometer, wovon 15 selbstständig und 37 „straßenbegleitend“ sind. – die Radfahr- und Schutzstreifen in Lörrach sind zehn Kilometer lang, etwa in der Tumringer Straße und Basler Straße sowie der Ortsdurchfahrt Brombach. – seit November 2013 existiert eine Fahrradstraße in der Stettengasse mit einer Länge von rund 400 Metern. Der Bau der zweiten Fahrradstraße in der Spitalstraße startet Mitte August. – im Innenstadtbereich gibt es 20 Abstellanlagen für Fahrräder, in Lörrach insgesamt 27.