Lörrach: Der Kirchengemeinde stehen große Veränderungen bevor

Nach dem Gottesdienst in der Kirche Sankt Fridolin begrüßte der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Roland Jakob-Roetne die Gäste im voll besetzten Gemeindesaal. Er wünschte allen für 2024 Friede und Gesundheit und betonte den Zusammenhang zwischen Frieden, Gerechtigkeit und Menschenrechten. Schon Worte könnten zu Gewalt führen, meinte er: etwa Lügen von Politikern oder Hassportale im Internet. Für alle großen Religionen seien die Menschenrechte zentral, auch die Ehrfurcht vor dem Leben und die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das habe die Ausstellung „Weltethos“ in Lörrach und Inzlingen in 2023 gezeigt, zu der es Veranstaltungen mit Christen, Juden und Muslimen gegeben habe.