Lörrach Der Kreativität freien Lauf gelassen

Erlernt hat Traub-Rehm nach einem kurzen Umweg den Beruf des Grafikers in einer Lörracher Werbeagentur. Diesen übte er auch während seines gesamten Erwerbslebens aus. Ab 1955 bei Schöpflin, wo er an der Gestaltung der Versandhauskataloge mitarbeitete, ab 1967 war er vorübergehend in einer Werbeagentur in Steinen tätig. 1970 wechselte er als Werbegrafiker zu Medima in Hauingen und später nach Maulburg, wo er 1996 in Rente ging.

Traub-Rehm wurde am 31. März 1936 in Lörrach geboren. Seine Jugend war nicht unbeschwert: Seine Mutter starb sehr früh, so dass er sich nicht mehr an sie erinnern kann. 1944 fiel der Vater an der Ostfront – er war Vollwaise. Das Jugendamt gab ihn zu dem Ehepaar Traub in Tumringen, die das Kind als Pflegeeltern betreuten. Später adoptierten sie den Jubilar, der hernach den Doppelnamen führte.