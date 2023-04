Lörrach Der neue VHS-Leiter Tom Leischner startet in Lörrach

Die ersten Aufgaben

Im Bereich Sprachen will sich Leischner mit den Koordinatorinnen austauschen. Anlässlich der 1848er-Revolution soll mit Kulturfachbereichsleiter Lars Frick in den nächsten Tagen ein Programm in Angriff genommen werden, welches das 175-Jahr-Jubiläum aufgreift. „Mit Schwung“ will der neue VHS-Leiter zudem prüfen, welche Stellschrauben in der Organisation gedreht werden können, wofür er zuerst die Abläufe prüfe. In einer Teamklausur Anfang Mai soll gemeinsam in Richtung Zukunft geblickt werden.

Die Digitalisierung

Das Mega-Thema Digitalisierung will Leischner auf drei Ebenen aufgreifen. Innerhalb der Verwaltung müsse analysiert werden, inwiefern die Digitalisierung Veränderungen erfordert. Gibt es beispielsweise künftig noch ein gedrucktes Programmheft? „Auch stellt sich die Frage, wie mit analogen Plakaten umgegangen wird“, so ein weiterer Punkt.

Eine andere Fragestellung lautet: Wie digital erfolgt der Unterricht – und soll er noch werden. Mehr Whiteboards statt Tafeln? Mehr Hybrid-Angebote bei den Kursen?

Und auch das Thema Digitalisierung treibe die Menschen um, wie bei ChatGPT deutlich werde. Kritische Auseinandersetzungen sollen hier nicht fehlen.

Der Klimaschutz

Der neue Lörracher VHS-Leiter hat schon in Weil am Rhein mit einem Streitgespräch-Format den Anstoß zu einer kritischen Auseinandersetzung zu Themen wie das Tempo-Limit gegeben. Bei der Demokratiebildung will Leischner daher nicht nachlassen in Lörrach. Auch die Themen Umweltschutz und Klimawandel sollen Beachtung finden. Mit Institutionen und Vereinen könnten hier Kooperationen erfolgen. Die direkte Ansprache der Menschen hat Leischner auf der Agenda. „Wir müssen den Klimawandel dort bewusst machen, wo er noch nicht präsent ist.“

Die Zielgruppen

Bei der Altersstruktur der VHS-Nutzer sieht Leischner die Lörracher Erwachsenenbildungseinrichtung gut aufgestellt. „Wir wollen Menschen allen Alters ansprechen.“ Bei den Gesundheitskursen seien schon viele junge Erwachsene mit dabei. Bei den Vorträgen gestalte es sich hingegen schwieriger, jüngere Menschen zu erreichen. Anders als bei den Sprachkursen. Hier spürt Leischner aber noch Luft nach oben bei den Nutzerzahlen – anders als in anderen Fachbereichen, wo es richtig gut laufe.