Lörrach Die Attraktivität seiner Stadt mitgeprägt

Am 7. April 1925 in Lörrach geboren, wuchs Gerhard Kilian in einer Familie auf, in der Vater Heinrich ein strenges Regiment führte. Dieser hatte sich 1929 in der Basler Straße (heute Schuhhaus Werdich) mit einem Stoffladen erfolgreich selbstständig gemacht.

Sein Sohn Gerhard legte das Abitur am Hans-Thoma-Gymnasium ab und wurde kurz nach seiner Immatrikulation an der medizinischen Fakultät der Universität Freiburg als 18-Jähriger zur Wehrmacht eingezogen. Am Atlantikwall und in Monte Cassino eingesetzt, folgten vier Jahre Kriegsgefangenschaft in Ägypten.

Gutes Gespür fürs Geschäft

Als er 1948 nach Hause zurückkehrte, musste er die Höhere Handelsschule besuchen, um sich das Rüstzeug als Kaufmann zu erwerben. Auch an seinem vom Vater zugewiesenen neuen Platz im Leben entwickelte Gerhard Kilian ein gutes Gespür fürs Geschäft.

Gerhard und sein bereits vor einigen Jahren verstorbener Bruder Klaus verfolgten gemeinsam das Ziel, aus dem elterlichen Geschäft ein anspruchsvolles Modehaus zu entwickeln. Erreicht war dieses Ziel nach dem Kauf des Dreikönighauses und angrenzender Räume sowie dem Umbau und Neubau für die damals beachtliche Summe von sechs Millionen Mark.

1979 erstrahlte das Unternehmen mit 110 Beschäftigten in neuem Glanz. Das attraktive Geschäftshaus in nach wie vor zentraler Lage war auch ein Gewinn für die Entwicklung und die Anziehungskraft Lörrachs als zentrale Einkaufsstadt in der Region.

Aus gesundheitlichen Gründen verpachteten die Kilian-Brüder das Unternehmen im Jahr 1987. Für Gerhard Kilian, verheiratet und Vater zweier Töchter, war dies ein schmerzlicher Einschnitt. Tennis und Bergsteigen waren seine Hobbys. Die Stadtmeisterschaft im Tennis und die Besteigung des Kilimandscharo zählen zu seinen schönsten Erlebnissen.

In einem „Lebensrückblick“ schrieb Kilian: „Meine Familie bedeutet mir alles. Jetzt verbringe ich in der Sorgfalt meiner Frau und den Kindern meinen Lebensabend.“

Die Beisetzung findet – coronabedingt – im engsten Familienkreis statt.