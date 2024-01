Lörrach: Die bunte Vielfalt des Poetry Slams

Natürlich kann man einfach mal googeln. Oder im Programm nachschlagen. Da erfährt man, dass FLINTA* on stage ein Poetry Slam ist, der sich an „Frauen, Lesben, intersexuelle, nichtbinäre, transgender und agender Personen richtet, also an alle jene, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität in patriarchalen Systemen diskriminiert werden“.