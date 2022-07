Lörrach Die City brummt

Regelmäßiger Gast bei diesen großen Werbeveranstaltungen in der Innenstadt ist Ulla Frank. Sie betrieb 40 Jahre ein Blumengeschäft in Lörrach. An ihrem Stand konnte man Kränze, Blumen und Gestecke kaufen, die sie selber hergestellt hat. Die Einnahmen spendet die Lörracherin alten und behinderten Menschen.

Karussells für Kinder

An der Kreuzung Basler Straße / Turmstraße steht derweil Niko Daniel und formt Luftballons zu Herzen. Beim Drogeriemarkt dreht sich ein Karussell, direkt gegenüber drehen die Kleinen auf der „Kinderpiste“ ihre Runden. In der Grabenstraße haben einige Autohändler eine Auswahl ihrer Fahrzeuge auf die Seitenstreifen platziert. Ulrich Kuttler vom Autohaus Haberbusch erinnert im Gespräch mit unserer Zeitung an Zeiten, wo in der Woche nach einer Veranstaltung wie dem Sommerfest mehrere Bürger zu ihm gekommen seien, um ein Auto zu bestellen. Inzwischen sei die Autoschau eher eine „Imageveranstaltung“.

Infos und Anregungen

Ähnlich verhält es sich beim Stand von Energiedienst. Ayleen Steuerwald, Managerin für Kundenerfolge bei Zentgraf, erläutert, dass es hier nicht in erster Linie darum gehe, Verträge abzuschließen, weil es derzeit nicht ratsam sei, den Stromanbieter zu wechseln. Wichtiger sei es herauszustellen, wofür das Unternehmen stehe. Zur Firmenphilosophie gehöre die Förderung der Nachhaltigkeit und der Klimaneutralität, erzählt sie.

Neben dem Info-Stand steht eine Hüpfburg, in der Kinder ihren hemmungslosen Bewegungsdrang ausleben können. Auf dem Meeraner Platz wiederum präsentieren an den beiden Aktionstagen drei Tanzschulen Shows und geben Workshops.

Das Sommerfest erfreut also alle Generationen – die Kinder lieben die Bewegung in der Hüpfburg oder die rasante Fahrt im Karussell, die Jugendlichen befriedigen ihren Bewegungsdrang auf dem Meeraner Platz, und die Erwachsenen sitzen gemütlich vor der Marktplatz-Bühne, genießen ihr Bier, den Trubel drumherum – und alle die swingende Atmosphäre in der ganzen Innenstadt.

