Lörrach Die Freude am Spiel neu entdecken

Richtig ins Schwitzen kommen Lenny und Jonas an der nächsten Station, wo es um Koordination und Ballgefühl geht: Der Ball will nicht auf Anhieb geschmeidig von Hand zu Hand und um Kopf und Körper laufen, wie es U-14-Trainerin Steffi vormacht. Doch mit ihrem Ratschlag – den Ball eher von einer Hand in die andere werfen als rollen – geht es sofort besser. Die beiden Viertklässler sind begeistert, auch als dann noch „Hampelmänner“ und Situps folgen, bei denen die Trainerin zur Unterstützung ihren Fuß auf die Turnschuhspitzen stellt. Gleich daneben übt die 13-jährige U-14-Spielerin Emily mit einer Gruppe Mädchen präzise Sprünge und kleine Schritte über am Boden ausgelegte Leitern.

Über die gute Resonanz am Schnuppertag freut sich Christian Roos, der sportliche Leiter beim CVJM. Denn die Lörracher Grundschulliga, über die der Verein normalerweise seinen Nachwuchs rekrutiert, konnte im ablaufenden Schuljahr nicht stattfinden. Dabei kommen die Trainer vormittags in die acht Grundschulen, die Basketballausbildung ist Teil des regulären Sportunterrichts. Durch die Covid-19-Pandemie und die langen Lockdowns, die den Sport besonders getroffen hätten, sei der Strom in den Verein abgebrochen, berichtet er. Es fehlten jetzt die Anfänger aus dem U-10 und U-12-Bereich. Der Schnuppertag sei nun ein erster Versuch diese Lücke zu schließen, auch wenn die Pflicht, sich im Vorfeld auf das Coronavirus testen zu lassen für manche abschrecken gewirkt haben mag. Auch das ursprünglich vorgesehene Basketball-Spiel „Drei gegen Drei“ darf nicht stattfinden. Kinder könnten sich aber auch einfach so für die regulären Trainings anmelden, ergänzt er.

Bei den Teilnehmern ist die Freude groß, als sie am Ende ihr Spielabzeichen Basketball und den Ball in die Hand bekommen. Natürlich gibt es auch ein Verpflegungszelt, wo alle Schatten tanken, kühle Getränke und eines der coronakonform einzeln verpackten Gebäckteilchen zu sich nehmen können. Hier erfahren Eltern und Kinder direkt bei den Verantwortlichen mehr über das Basketballtraining beim CVJM.

Großes Lob gibt es vom Präsidenten des Baden-Württembergischen Basketballverbands, Joachim Spägele, der den Lörrachern einen Besuch abstattet: Die Jugendarbeit in Lörrach sei – zusammen mit der in Freiburg – einzigartig in Baden-Württemberg.