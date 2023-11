Lörrach: Die Haagener Jugend

Streetworker auf Tour

Der Jugendraum Haagen wurde im Sommer 2022 geschlossen, weil nur wenige junge Leute ihn nutzten. Seitdem besuchen Streetworker der Kaltenbachstiftung die Treffpunkte der Jugendlichen im Freien. Am Montagnachmittag sind sie mit ihrer Spielkiste auf dem Sportplatz bei der Schule anzutreffen. Dieses Angebot nutzten pro Woche etwa zwei bis fünf Kinder im Alter bis zehn Jahre, berichtete Katja Thiele, Teamleiterin Mobile Jugendarbeit bei der Kaltenbachstiftung. In der Einzelfallhilfe habe man im zurückliegenden Jahr auffallend oft Jugendliche wegen Obdachlosigkeit beraten, weil die Spannungen zu Hause unerträglich waren.

Um mehr Jugendliche zu erreichen, suche man nun die Zusammenarbeit mit den Haagener Vereinen, berichtete Thiele: Mit dem SC Haagen sei man schon im Gespräch. Mit dem TV und dem Skiclub Haagen wolle man in Kürze Kontakt aufnehmen. Über die Vereine wolle die mobile Jugendarbeit vor allem die Heranwachsenden im Alter von neun bis 27 Jahren erreichen, schreibt die Kaltenbachstiftung in ihrem Jahresbericht über die Jugendarbeit in Haagen.