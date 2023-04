Lörrach Die Innenstadt soll wieder Anziehungskraft entfalten

„Pro Lörrach“ aktiv

Eine zentrale Rolle soll und wolle auch Pro Lörrach spielen. Die Händlervereinigung setzt auf Mitwirkende aus den Reihen der inhabergeführten Geschäfte und weiteren. Ziel ist, mit einer Dreierspitze, konkret einem jüngeren und weiblicheren Vorstand, zu agieren, wozu im Oktober noch die Satzung verändert wurde. Künftig wird eine Person mit der Verwaltung, eine mit dem Bereich Sponsoring und Mitgliederwerbung sowie eine dritte mit den Veranstaltungen federführend betraut. Alle drei Posten können besetzt werden, freut sich Ziegler-Jung, die einen davon ausfüllen will. Am 3. Mai steht die Mitgliederversammlung an; dann sollen die anderen beiden Personen mit Namen öffentlich benannt werden.

Das Innenstadtprogramm

Eine Dauerlauf- bis Marathondistanz müssen diejenigen hinlegen, die in der City Positives im Rahmen des Projekts „Neue Balance finden“ bewirken wollen, das vom Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ gefördert wird und dort eingebunden ist. Stadt, Händler und Eigentümer sowie weitere Gruppierungen sollen demnach gemeinsam die Zukunft weiter gestalten. Neu ist nicht nur, dass damit die Eigentümer mit im Boot sind, hinzu kommen beide Kirchen, die mitarbeiten. „Das ist eine Bereicherung“, freut sich Ziegler-Jung.

Die Nachhaltigkeit

Zu den anderen Gruppierungen zählt der Runde Tisch Klima, da das Thema ganzheitlich betrachtet werden müsse. Mehr Grün in der Stadt ist auch als nächster Schritt geplant. Eine Fragestellung dabei: Wie bekommt man es hin, dass es mehr Grün bei den Geschäften und an den Häusern gibt?

In der kommenden Woche will sich die Wirtschaftsförderin mit der Umwelt-Fachbereichsleiterin Britta Staub-Abt treffen, um der Frage nachzugehen, wo Nachhaltigkeit in der Stadt erkennbar wird. Beteiligungsmöglichkeiten über den Straßenbeirat seien zudem weiterhin möglich, hier können sich Interessierte melden.

Die Frequenz gemessen

Eine Passantenbefragung erfolgte bereits. Auch die medizinische Versorgung hat für die Innenstadt eine zentrale Bedeutung, weiß die Wirtschaftsförderin. Die Frequenzmessung ermöglichte, statt nur mit einem Bauchgefühl nun mit konkreten Zahlen zu arbeiten. Überrascht hatte, dass an den Oktober-Samstagen mehr Betrieb in der City herrschte als an den Adventssamstagen. Ein Grund sei offenbar das Wetter gewesen.