Lörrach Die Jugend kickt fleißig

Beim zweiten Fußballcamp des SC Haagen konnten über Pfingsten 50 Mädchen unter Beweis stellen, was am runden Leder in ihnen steckt. Gemeinsam mit der „Fußballfabrik“ haben die Vereinsverantwortlichen ein dreitägiges reines Mädchen-Fußball-Camp auf die Beine gestellt. „Das ist einzigartig in Baden-Württemberg“ sagt Piller. Selbst aus Lahr sind drei Mädchen nach Lörrach gekommen.

Diese waren während ihres dreitägigen Aufenthalts bei Gasteltern untergebracht. Das gefiel ihnen so gut, dass sie ihr Kommen für nächstes Jahr bereits zugesagt haben, sagt Piller. Auch 2024 soll das Camp über Pfingsten stattfinden.