Lörrach Die KBC zieht nach Maulburg

Lörrach. Die KBC wird Ende März 2022 nach Maulburg ziehen. Das neue Domizil des Textildruckunternehmens befindet sich in Räumlichkeiten, in denen die Firma GST früher Stoffe für Airbags produziert hat. Die Mietverträge seien unterschrieben, sagte der Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Fuhl am Montag gegenüber unserer Zeitung.

Diese hatte bereits Ende Oktober ausführlich über die Pläne des Lörracher Traditionsunternehmens berichtet. Als Frage war lediglich offen geblieben, in welche Lörracher Umlandgemeinde die Firma mit ihren 34 Mitarbeitern aus Vertrieb, Verwaltung und Kreation ziehen wird. Dies sei, so Geschäftsführer Francesco Bonanno Gaetani am 28. Oktober, keine Entscheidung gegen Lörrach, sondern für einen anderen Standort in der Raumschaft. Damit werde deutlich, dass sich die KBC zur Region bekennen und hier auch künftig investieren wolle. Der Geschäftsführer war am Montag nicht zu erreichen.