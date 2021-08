Lörrach Die Renten stabil halten

Lörrach. Am Stand kamen die Renten zur Sprache, die die SPD mit einem höheren steuerfinanzierten Anteil stabil halten will. Es ging um soziale Gerechtigkeit und den Umbau der Wirtschaft in Zeiten von Digitalisierung und Klimawandel.

Takis Mehmet Ali, 30, Deutsch-Grieche aus Badenweiler, beruflich in der Leitung der Sankt Christophorus Gemeinschaft und als Hochschullehrer an der DHBW tätig, kam vor allem mit jungen Leuten ins Gespräch. In der Diskussion mit zwei jungen Männern warb er dafür, dass der Staat mit Ordnungspolitik die Entwicklung der Wirtschaft lenkt. Er erläuterte, wie seine Partei soziale Gerechtigkeit schaffen will, etwa mit einem Bürgergeld anstelle von Hartz IV und einem Steuersystem, das mittlere Einkommen entlastet und einen Spitzensteuersatz von 45 Prozent für Einkommen ab 250 000 Euro vorsieht.

Mit Lothar Bindig, Vorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft „60 plus“, redeten weitere Passanten über ihre Erlebnisse während der Pandemie und betonten, wie wichtig die Schutzimpfung sei.

Takis Mehmet Ali warb in den Gesprächen auch für ein Europa, in dem Menschen aus vielfältigen Kulturen zusammenleben können. Alltagsrassismus werde immer salonfähiger, sagte er. Dem müsse man entgegentreten.