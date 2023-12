Lörrach: Die Revolution wir unterschiedlich gefeiert

In der Bundesrepublik

Deutschland feierte im Mai 2023 die Nationalversammlung in der Pauskirche. In Deutschland seien die Revolutionäre zunächst den gesetzlichen Weg gegangen, erklärte Moehring. Ihre Forderung nach Wahlen gaben die Fürsten und Könige nach, weil sie blutige Aufstände wie in Frankreich fürchteten. Die Nationalversammlung arbeitete eine Verfassung aus. Gustav Struve rief in Lörrach die Republik aus. Doch Struve und Hecker führten auch Aufstände an. In Deutschland wurde die Revolution im Jahr 1848 bekanntlich niedergeschlagen.