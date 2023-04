Lörrach Die Siedlergemeinschaft Lörrach hat viele Pläne

Die Zusammenarbeit mit der evangelischen Friedensgemeinde erfreut sich einer langen Tradition. Der evangelischer Kindergarten Matthias-Claudius befindet sich direkt am Rande der Siedlung. Die Siedlergemeinschaft hat im vergangenen Jahr den Kindergarten wieder unterstützt und den Sandkasten erneuert. Unterstützt wurde auch der Tafelladen. Der Flohmarkt im Oktober erfreute sich wieder großen Zulaufs. Zusammen mit der Friedensgemeinde beschloss ein Nikolausabend das Jahr 2022.

Ausblick

Das Veranstaltungsprogramm führt heuer 16 Termine auf. Zum 1. Mai laden die Siedler zu einem Maihock ein. Am 8./9. Juli findet wieder das Suppenfest statt. Am 9. September geht es in einer Tagesfahrt nach Mannheim zur Bundesgartenschau. Für den 16. September ist der Flohmarkt vorgesehen. Am 7. Oktober steigt das Herbstfest mit Metzgete. Und am 10. Dezember wird zur Nikolaus- und Weihnachtsfeier mit der Friedensgemeinde eingeladen.

Auf einen Blick

Siedlergemeinschaft Lörrach

162 Mitgliederfamilien. Vorsitzender Jörg Lievert,

Homepage

www.verband-wohneigentum.de/sg-loerrach