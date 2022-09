Lörrach Die Stadt verschenkt 100 Bäume

Lörrach. Einen kostenlosen Baum im eigenen Garten – das ist auch dieses Jahr wieder möglich. Die Stadt möchte so Lörracher dafür gewinnen, einen Baum in ihrem Garten zu pflanzen. Bereits 2020 und 2021 haben die 100 Bäume in kürzester Zeit Abnehmer gefunden.

„Wir erhalten eine anhaltend positive Rückmeldung seitens der Bürgerschaft. Viele möchten mehr Grün in ihrem Garten und in Lörrach haben und so das Klima unterstützen. Auch deshalb freuen wir uns, die Aktion dieses Jahr wieder anbieten und den Bürgern einen effektiven Anreiz geben zu können, einen Baum in ihrem Garten zu pflanzen,“ betont Oberbürgermeister Jörg Lutz.