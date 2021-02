Lörrach Die Stadt will hoch hinaus

Im Gemeinderat sorgte vor allem das geplante Hochhaus am Engelplatz mit einer Höhe von 44 Metern für heftige Kontroversen mit einer weit über eine Stunde andauernden Diskussion. Innerhalb des Rats stemmt sich nur die Fraktion der Grünen gegen das Hochhaus. Auch die beiden FDP-Stadträte sind nicht damit einverstanden. Erheblicher Gegenwind kommt außerdem aus den Reihen der Anlieger. Der Einwand von Richard Pottstock: „Das ist nicht bürgernah“, klingt noch am harmlosesten. In weiteren Wortmeldungen war die Rede von einer „unfassbaren Häuserschlucht“, dass den Bürgern „Honig ums Maul geschmiert“ werde oder die Stadt gar „einen ortsfremden Investor massiv bereichern“ wolle. Allerdings sind sich nicht alle Anwohner in dieser Einschätzung einig. Kurt Spittler stört sich überhaupt nicht an dem „eher schmalen“ 14-stöckigen Hochhaus. Die Verschattung, so rechnete er vor, betrage im Hünerbergweg maximal 1,5 Stunden täglich. Das sei akzeptabel.