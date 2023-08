Lörrach Die Stadtbau hat alle Hände voll zu tun

Projekte entwickeln

Mit im Boot ist die Stadtbau bei der Projektentwicklung für die Konzeptvergabe Kandergrund, wo auf dem rund zwei Hektar großen früheren Sportplatzareal in Binzen ein Wohnquartier entwickelt wird. Der Spatenstich für den Kanderpark erfolgte diese Woche Dienstag. In Zusammenarbeit mit dem Büro Rapp Regioplan hat die Stadtbau in Zusammenhang mit der Dezentralisierung des Markus-Pflüger-Heims in Schopfheim auch einen Rahmenplan für die künftige Haupterschließung, den Standort für die geplante neue Fachpflegeeinrichtung und die Realisierung in Bauabschnitten erarbeitet. Derzeit geht es um ein öffentliches Vergabeverfahren.

Die Bauleitplanung

Im Auftrag zahlreicher Umlandgemeinden bearbeitet die Stadtbau auch Bebauungsplanverfahren sowie Verfahren zur Anpassung, Änderung oder Neuaufstellung von Flächennutzungsplänen. Laut Jahresbericht werden derzeit insgesamt mehr als 50 Verfahren für und 30 verschiedene Städte und Gemeinden vorwiegend in den Landkreisen Lörrach und Waldshut betreut, rund 20 Verfahren wurden 2022 abgeschlossen.