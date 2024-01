Lörrach: Die Welt ist schön – und bedroht

Stephanie_Staib_ (rechts) und Laura_Ablancourt-Maynard_ Foto: _Kom Achall

Am 23. Februar wird das Thema Nachhaltigkeit künstlerisch in den Fokus gerückt. Unter dem Titel „World of Beauty“ wird eine Ausstellung im Café geöffnet. Gezeigt werden Makro-Aufnahmen, die in Nellie-Workshops entstanden sind. Mit einer speziellen, aufs Handy aufgesteckten Linse, begaben sich Schüler und andere Zielgruppen in den Nellie-Garten, und machten sich auf Motivsuche. „Es ging auch darum, die Schönheit der Pflanzen direkt vor der Haustür in den Fokus zu rücken“, erläutert Stephanie Staib. Gezeigt werden zudem Kunstbeiträge der englischen Partner des kulturellen Austauschprogramms.

Ein Poetry Climate Slam am 23. Februar, moderiert von Linnea Gehlert, lädt Wortkünstler ein, zur Nachhaltigkeit zu improvisieren.

Essen teilen

Geschnippelt, gemeinsam gekocht und gegessen wird dann am 24. Februar beim „Foodsharing“. Das kleine Blockhaus im Nellie-Garten bietet seit mehreren Jahren erfolgreich Lebensmittel an, die nicht mehr verkauft werden können. Damit wird gekocht. Am Abend soll dann die kurzweilige Vortragsshow „Pecha Kucha“ das Thema weiterdrehen. Das Format bezeichnet eine klar festgelegte Vortragstechnik: 20 Bilder in 20 Sekunden, für ein Thema. Vereine und Institutionen können sich anmelden, das Interesse sei schon jetzt groß, so Staib. So stehen bereits der Runde Tisch Klima oder das Schüttwerk auf der Liste, und wollen ihr nachhaltiges Wirken unterhaltsam vortragen.

Zum Abschluss „open house“

Beim Abschluss der Nachhaltigkeitstage laufen alle Fäden zusammen: Beim „open house“ am 25. Februar gibt es gemeinsames Frühstück, einen Workshop Makrofotografie, die Pop-up Nähwerkstatt ist vor Ort, und Katja Mayer hält einen Vortrag über „Konsum und Werbung“.

Sollte das Format gut angenommen werden, plane man eine Fortsetzung, Denn: „Unsere Welt ist wunderschön – und bedroht“.

Weitere Informationen unter https://nellie-nashorn.de