Lörrach Diebe erbeuten Pedelecs

Ebenfalls am Montag, zwischen 8.20 und 15.20 Uhr, wurde von einem Fahrradabstellplatz einer Schule in der Austraße ein verschlossenes graurosafarbenes Pedelec der Marke Cube entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2300 Euro.

In der Kreuzstraße wurde am Dienstag zwischen 12 und 17.15 Uhr ein verschlossenes Pedelec der Marke Cube entwendet. Es stand unter dem Bau des „Phaenovum“. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3000 Euro. Wiederum am Dienstag zwischen 17.30 und 18.30 Uhr wurde ein verschlossenes grünes Pedelec der Marke Bergamont entwendet. Es stand auf dem Fahrradabstellplatz eines großen Lebensmitteldiscounters in der Küpferstraße. Die Höhe des Diebstahlschadens beträgt hier etwa 4000 Euro.