Lörrach: Diebe machen zweimal Beute

Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 0.45 Uhr, sind Unbekannte über eine gekippte Balkontür in die Erdgeschosswohnung eines Hauses an der Ringgasse in Tumringen eingedrungen. Die Wohnung wurde durchwühlt, Wertgegenstände wie eine Uhr, ein Laptop und Bargeld gestohlen. Auf der Flucht verloren der oder die Täter das Handy des Wohnungsinhabers und dessen Autoschlüssel. Der Diebstahlsschaden liegt laut Polizei bei mehreren tausend Euro.

Am Samstag zwischen 16.30 und 21.15 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus an der Stöckmattenstraße in Haagen eingebrochen. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und gelangten ins Haus. Sie stahlen Schmuck, Uhren und Kleidung im Wert von mehreren zehntausend Euro.