Ein Friseurkoffer, ein Navigationsgerät und eine Sonnenbrille wurden laut Polizei zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, aus einem Citroën in der Kolpingstraße entwendet. Offenbar war das Fenster der Beifahrertür wohl ein Stück weit geöffnet. Am Sonntag wurde zwischen 16.30 und 18.30 Uhr aus einem nicht verschlossenen Ford eine braune Geldbörse entwendet. Der Wagen stand in der Herrenstraße. In der Geldbörse befanden sich Identitätsdokumente, Bankkarten und Bargeld, so die Angaben der Polizei.