Pop-Up Gallery kommt nach Weil am Rhein

Dieter Korb hat sich jüngst vor allem mit der Organisation verschiedener Pop-Up Gallerys in Lörrach einen Namen gemacht. Zudem organisiert er derzeit eine ebensolche Galerie in Weil am Rhein. Im Bonitas-Bau zeigt er bald Kunstwerke von 22 Künstlerinnen und Künstlern, darunter auch eigene Werke.