Lörrach Direkt, schnell und sicher

Der RS 7 werde dann durch Brombach in der Bündten- und Hellbergstraße geführt. „Als kleines Manko“ erscheinen auf dieser Strecke laut den Grünen zwei rechtwinklige Kurven. Bei einer Führung durch die Schopfheimer und Lörracher Straße in Brombach seien aber „Konflikte mit dem immer noch erheblichen motorisierten Durchgangsverkehr vorprogrammiert“, so Wernthaler.

In Lörrach wird der RS 7 dann auf der Pendlerroute Ost durch die Hartmatten-, Berg-, Kreuz- und Pestalozzistraße weitergeführt. Eine Potenzialanalyse sagt auf dem RS 7 in Lörrach bis zu 8000 Fahrradfahrten täglich voraus, so die Mitteilung.

„Es erscheint uns in diesem Zusammenhang wichtig, dass die Stadt Lörrach diese Straßen in der Kernstadt im Vorgriff auf die Realisierung der künftigen Radschnellverbindung, bereits jetzt als Fahrradstraßen ausweist und hierfür eine entsprechende finanzielle Zuschüsse des Landes beantragt“, schreiben die Grünen. Ein „Wermutstropfen“ sei die Länge des gesamten Verfahrens von der Zuschussbewilligung bis zum Bau der Radschnellverbindung. Die Verkehrswende werde „durch solch langatmige Verfahren ausgehebelt“.

Bis 16. Januar können Bürger Hinweise zu den Varianten abgeben unter www. radschnellweg-wiesental.de