De Schepper erinnerte an das Leben dieses Philosophen, der als Bürger jüdischen Glaubens aus Russland Student bei Edmund Husserl und seinem Schüler Martin Heidegger in Freiburg war. Levinas geriet als französischer Bürger 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft und wurde später Professor für Philosophie in Paris. Seine Freiheitsworte beziehen sich auf ein Zitat von Martin Luther (1483-1546): „Ein Christenmensch ist ein freier Herr…“ – das Schmidtgen und de Schepper, die beiden evangelischen Theologinnen, schon zuvor angeführt hatten.

Freiheit und Verantwortung

Diese Verknüpfung von Freiheit und Verantwortung ist dazu eine Weiterführung durch Levinas. Levinas Verknüpfung betont die soziale Dimension von Freiheit in der Gesellschaft und erinnert an das, was Schmidtgen zuvor zu Artikel drei des Grundgesetzes von Deutschland zeigte, nämlich die Bindung der Freiheit an Rücksicht auf Schwächere – nicht zuletzt auch fremde und behinderte Menschen.