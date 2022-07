Lörrach Doppelt stimmungsvoll

Mit Hendrix-Einflüssen

Manchmal klangen Einflüsse des großen Jimmy Hendrix durch, der zu Cobis Inspirationsquellen gehört. Seltener waren die zarten Momente mit gezupftem Fingerpicking--Style. Schade nur, dass am Anfang ab und zu Rückkopplungseffekte den Sound störten, bis Cobi darum bat, die Verstärker etwas herunter zu drehen.

Der Singer-Songwriter aus Minnesota brachte sich als Jugendlicher die ersten Songs auf der Gitarre selbst bei, bevor er später am Berklee College of Music studierte. Im Jahr 2016 begann er mit seiner Single „Don’t you cry for me“ seine Solokarriere. Obwohl in Deutschland noch kaum bekannt, gewann er sein Publikum im Werkraum-Park mit seiner Ausstrahlung und Energie schnell für sich. Ausgelassen klatschten die Leute zu schnell pulsierenden Rhythmen. Ein paar Fans, die der amerikanische Sänger in Deutschland offensichtlich doch schon hat, wünschten sich den Song „Under me“ von seinem ersten Album, eine poetische Ballade.

Als Cobi sich nach ziemlich genau zwei Stunden von der Bühne verabschiedete, erklatschten sich die Zuhörer eine Zugabe. „Ich komme nächstes Jahr wieder“, versprach der Künstler.