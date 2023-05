Lörrach Doppeltes Jubiläum in Brombach

Der Festakt

Am Festakt am Samstag in der Sporthalle Brombach nahmen neben den Wehrangehörigen und deren Familien zahlreiche geladene Gäste teil. Neben den Ortsvorstehern Silke Herzog (Brombach), Horst Simon (Haagen) und Günter Schlecht (Hauingen) waren viele Gemeinde- und Ortschaftsräte zu der Feier gekommen. Ferner waren Vertreter der Vereine und Kirchen geladen. Eine große Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Fuschl am See im Salzkammergut/Österreich, mit der seit 60 Jahren eine freundschaftliche Kooperation besteht, war angereist.

Die Entwicklung

24 Männer aus Brombach gründeten im Jahr 1872 aus der Bürgerwehr heraus eine Feuerwehr. Erster Kommandant war Gottlieb Bühler – er sollte es 26 Jahre lang bleiben. Die Feuerwehrleute mussten damals sogar Geld bezahlen, um mitwirken zu dürfen. Wolfdieter Hasler, selber Kommandant der Abteilung Brombach (1987-2007), gab einen Rückblick von der Gründung bis zum Jahr 1987.