Lörrach Dramatische Situation meistern

Angesichts von 480 Flüchtlingen monatlich bedürfe es aber weiteren Wohnraums. Zu befürchten ist laut OB auch, dass es beispielsweise durch die steigenden Weizenpreise in Afrika zu verstärkten Fluchtbewegungen komme. „Da kommen große Aufgaben auf uns zu.“

Die Aufnahme der Kriegsflüchtlinge sei eine Bürgerpflicht, unterstrich das Stadtoberhaupt. Teilweise kämen diese nur mit Koffern. „Es ist das Mindeste, dass wir sie aufnehmen.“

Dreistufiges Verfahren

Hier gibt es im optimalen Fall ein dreistufiges Aufnahmesystem. Zuerst geht es zur Landeserstaufnahmestelle, dann in die vorläufige Unterbringung und zu den Kommunen. Der Erstkontakt in Lörrach erfolgt über die Vorsprache beim Welcome-Center, das eng verzahnt arbeitet mit dem Team Wohnen und Unterbringung. Gleizeitig erfolgt die Meldung an die Ausländerbehörde und auch ans Landratsamt. „Es ist eine gigantische Belastung, die auf uns zukommt“, prognostiziert der OB. Sobald zum Abschluss des Prozederes nach der Einreise die Anmeldung im Bürgerbüro Insel steht, können die Geflüchteten auch eine Anstellung annehmen – im Gegensatz zu syrischen Flüchtlingen.

Neues Personal

Als Folge komme es in den betroffenen Bereichen zu vermehrten Wartezeiten und zu längeren Verfahren. Daher werde in Zusammenarbeit mit den freien Trägern im Welcome-Center das Personal um eine 75-Prozentstelle aufgestockt und der Raum ausgeweitet. Eine Aufstockung der Ausländerbehörde und des Teams Wohnen und Unterbringung ist laut OB in Prüfung. Teils wurde personell umgeschichtet. Ein interner Stab zur strategischen Planung und Begleitung ist gegründet. Lutz: „Wir sind insgesamt gut unterwegs.“

Situation in Wyschhorod

In der mit Lörrach befreundeten ukrainischen Stadt Wyschhorod habe es laut der Städtepartnerschaftsbeauftragten Sonja Raupp bisher keine größeren Zerstörungen oder Luftangriffe gegeben. Doch die Front verlaufe nicht weit entfernt. Die Kommune versuche, Wasser, Müllabfuhr oder auch Elektrizität am Laufen zu halten. Lutz: „Wyschhorod ist im Auge des Orkans.“ Erste Hilfslieferungen aus Lörrach seien dort aber angekommen. Bisher wurden schon zirka 40 000 Euro in Lörrach gespendet. Ein Krankenwagen für das Rote Kreuz konnte als Geschenk der Stadt zudem übergeben werden.

Zu Beginn der Sitzung hat der Gemeinderat eine Schweigeminute angesichts von Putins Angriff auf die Ukraine eingelegt. „Es ist schreiendes Unrecht, dass ganze Städte in Schutt und Asche gelegt werden und tausende Unschuldige sterben müssen“, erklärte OB Jörg Lutz. Zwar sei man ein Stück weit ohnmächtig, doch wolle zugleich ein Zeichen setzen.