Lörrach Drei Räder gestohlen

In Haagen in der Brunnenstraße begingen Unbekannte in dem Zeitraum zwischen Sonntag, 9. April, und Dienstag, 11. April, den Diebstahl der drei Räder. Die Velos – ein weißes und ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube sowie ein schwarzes Pedelec der Marke Eskute – waren wohl nicht verschlossen. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 3 500 Euro.