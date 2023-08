Lörrach Dritte Nachhaltigkeitskonferenz beleuchtet Entwicklung

Lörrach Konferenz zur Nachhaltigkeit als Filmangebot

Lörrach. Die Stadt Lörrach hat am 24. September zur zweiten Nachhaltigkeitskonferenz im Kontext der Projektentwicklung des Lauffenmühle-Areals in den Burghof eingeladen. Die Resonanz der Bürgerschaft und Fachwelt an der Konferenz war groß – die zusätzlich zur Konferenz angebotenen Führungen waren binnen kurzer Zeit ausgebucht, schreibt die Verwaltung in einer Medienmitteilung. Der Mitschnitt der zweiten Lörracher Nachhaltigkeitskonferenz sowie ein Kurzfilm zum Anlass, der die wichtigsten Inputs zusammenfasst, ist für Interessierte jetzt auf der städtischen Webseite abrufbar. Im Fokus der zweiten Nachhaltigkeitskonferenz standen die nachhaltige Bauweise sowie die Nutzung des zukünftigen Gewerbegebiets auf dem Lauffenmühle-Areal.