Lörrach Dröschischopf nur für Werkhof?

Lörrach-Brombach. „Wir sind glücklich und dankbar, dass er wieder aufgebaut wird“, sagte Brombachs Ortsvorsteherin Silke Herzog in der Ortschaftsratssitzung am Dienstag. Gemeint ist der am 11. Mai 2019 abgebrannte, am Rosswangweg an der Grenze zum Außenbereich gelegene Dröschischopf. Fachbereichsleiterin Annette Buchauer (Grundstücks- und Gebäudemanagement) stellte jetzt dem Ortschaftsrat eine Beschlussvorlage dafür vor. Nach der Kostenberechnung geht die Stadt von Baukosten in Höhe von 180 000 Euro aus. Ein Teil der Arbeiten wird der Werkhof selber ausführen, um die Kosten gering zu halten.

Trotz des Einsatzes von bis zu 80 Feuerwehrkräften konnte der Schopf nicht gerettet werden. Er diente insbesondere dem Werkhof als Außenlager für technische Geräte. Ebenfalls hart getroffen waren die Lörracher Narren. Das Narrenschiff „Ammeledä“ der Narrengilde und weitere Gerätschaften der Gilde verbrannten vollständig. Auch einige Brombacher Vereine verloren ihre Ausrüstung für die Schlossgrabenfeste. Die Brandursache konnte nie geklärt werden.