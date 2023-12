In das Halbfinale der Herren A spielten sich Johannes Sprenger, Lenard Schaa, Tim Häfner und Jannik Fischer, alles Spieler der ersten Mannschaft. Das Endspiel bestritten Johannes Sprenger und Lenard Schaa. Nach fünf Sätzen in einem sehr spannenden Spiel behielt Sprenger mit 3:2 die Oberhand, heißt es in einer Mitteilung des TTC.

Weitere Ergebnisse

Herren Klasse B 1: Erster Platz Jugendspieler David Anwander, Zweiter Platz Nico Ernst, Dritter wurden gemeinsam Johannes Rohde und Jan Dieter.