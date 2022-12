Lörrach Dünne Luft für Kulturschaffende

Bis heute sei der KKF traditionell ein großer Unterstützer des im Jahr 1998 eröffneten Burghofs. Der Sparkasse wiederum sei es ein Anliegen, den KKF und damit das kulturelle Leben in der Stadt zu fördern. „Die Kultur lebt von Menschen, die Hand anlegen, und diese Menschen brauchen kontinuierliche Unterstützung“, sagte Liebenow. Auch anderweitig unterstütze die Sparkasse den KKF: So übernehme das Kreditinstitut bei seinen Kunden die Hälfte des jährlichen Mitgliedsbeitrags. Auf diese Weise hätten dem KKF bisher 249 Mitglieder zugeführt werden können. „Das könnte eine Modellfunktion für Lörracher Firmen haben“, formulierte Liebenow einen Wunsch. Denn Kultur gehöre zu einer hohen Lebensqualität in der Region dazu.

Förderung für Urban Art-Projekt am Marktplatz

Der KKF-Vorsitzende Marker, seine Stellvertreterin Sieglinde Egenhöfer und Schatzmeister Thomas Nostadt legten dar, dass der Förderkreis weit über den Burghof hinaus engagiert ist. So wird neben der Lörracher Kinderbuchmesse unter anderem eine Aktion am Marktplatz finanziell unterstützt: Matthias Läuger, Inhaber eines Geschäfts in der Teichstraße, will eine Fassade am Marktplatz für moderne urbane Kunst öffnen. Die Stadt Lörrach unterstützt den Hausbesitzer dabei. Gesucht wird ein Entwurf, der zu einem Erinnerungsort passt. „Wir würden uns natürlich besonders darüber freuen, wenn ein Lörracher Künstler gefunden werden könnte, der die Hauswand neu gestaltet“, sagte Marker, der Liebenow für die finanzielle Unterstützung dankte.