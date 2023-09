Lörrach Durch das Burgtor in eine andere Welt

An einem heißen Tag wie dem Sonntag fänden nicht so viele Menschen den Weg zur Burg herauf. Zum Tag des offenen Denkmals ist das ganze Team von 15 Mitgliedern, darunter auch drei Frauen, versammelt. Vier davon führen die Besucher durch das Betriebsgebäude und über das Gelände. Unter ihnen Wilhelm Wagner, der Bau- und Möbelschreiner, der schon so manchen Schrank produziert hat und sich um Fenster und Treppen kümmert.

Ab zwölf Jahren aktiv

Matthias Kaltenbach, der zweite Vorsitzende sowie Subvogt, bringt einen unterschriebenen Mitgliedsantrag in das nebengelegene Büro, ehe er sich Gimpel anschließt. „Es ist schön, wenn sich Leute für unsere Arbeit interessieren und im Idealfall dann auch hier mitarbeiten wollen“, kommentiert Gimpel. „Vor einigen Jahren hatten wir Projekttage in der Schlossbergschule und haben einen Mitarbeitstag angeboten. Ein 14-jähriger Junge hat dies gerne angenommen und ist heute, etwa 16 Jahre später, immer noch bei uns“, sagt er. Ab dem zwölften Lebensjahr kann man sich in der Arbeitsgruppe des Röttelnbunds einbringen.