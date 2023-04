Lörrach Ehemaliger KBC-Chef Henri Rowienski verstorben

Mit modernster Technik

Rowienski hatte seinen Geschäftsführervertrag mit Imprima selbst gekündigt. Er hatte, so wurde im Sommer 2018 kommuniziert, die Kündigung mit dem Umstand begründet, dass die Produktion als Kernelement der KBC von Lörrach nach Italien verlagert werde.

In einem Schreiben skizzierte seinerzeit der damalige KBC-Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Fuhl den Werdegang Rowienskis bei der KBC: „Er übernahm 2001, in einer Phase großer Instabilität mit permanenten Wechseln in der Geschäftsführung, das immer noch schwankende Schiff der KBC. Unter seiner Leitung wurde KBC wieder zu einem ’Global Player’ in der Textildruckindustrie. Mit der Einführung der digitalen Drucktechnologie Inkjet und der personellen Verstärkung mit internationalen Kreationsmitarbeitern, führte in der Modewelt an KBC kein Weg vorbei. Die Wirtschaftskrise 2008/2009 hinterließ nur wenig Spuren.“

Anker der Stabilität

Und weiter: „Henri Rowienski verstand es wie kein Zweiter, produktionstechnische Herausforderungen und kaufmännische Anforderungen symbiotisch zum Erfolg zu führen, für soziale Belange hatte er immer ein offenes Ohr. Mit ihm verlässt ein Anker der Stabilität die KBC Fashion. “